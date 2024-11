E’ l’unica località balneare calabrese a ricevere il massimo riconoscimento di Legambiente e Touring Club Italiano. Dietro Scilla e Tropea

ROCCELLA IONICA (RC) - La spiaggia più bella della Calabria? E’ quella di Roccella Ionica. A dirlo è la “Guida Blu” di Legambiente e Touring Club Italiano che premia le località balneari sparse su tutto il territorio nazionale per la qualità del turismo, per la gestione sostenibile del territorio, per la salvaguardia del paesaggio e per i servizi offerti nel pieno rispetto dell'ambiente, strizzando l'occhio alla buona tavola. La costa roccellese è l’unica nella nostra regione ad aver ricevuto le 5 vele blu, il massimo previsto nella graduatoria che l'anno scorso aveva lasciato a bocca asciutta le coste calabresi. Dietro a Roccella c'è Scilla che conferma le 4 vele conquistate lo scoros anno. Poi, con 3 vele, Amendolara (CS), Badolato (CZ), Belvedere Marittimo (CS), Bova Marina (RC), Brancaleone (RC), Crucoli (KR), Diamante (CS), Isola si Capo Rizzuto (KR), Melito di Porto Salvo (RC), Monasterace (RC), Palmi (RC), Riace (RC), Rocca Imperiale (CS), Sant’Andrea Apostolo dallo Jonio (CZ), Stalettì (CZ), Tropea (VV), Zambrone (VV).