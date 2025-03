Un’occasione unica per celebrare i papà, dai più giovani ai più anziani, da chi è fisicamente presente a chi non è lo è ma continua a esserlo nei nostri cuori: è questo lo spirito del video con quale il network LaC ha deciso quest’anno di rendere omaggio a tutti i papà. Un video che racconta la paternità in tutte le sue sfaccettature, attraverso un viaggio che si articola in diverse tappe, ognuna dedicata a una diversa dimensione del ruolo paterno.

Dai futuri papà, coloro che aspettano con trepidazione e gioia l'arrivo del loro primo bambino a quelli che ci sono sin dai primi passi, che ci sostengono con amore e dedizione, diventando guide sicure lungo il nostro cammino.

A chi è papà da una vita intera, la loro presenza non è solo un conforto, ma anche una risorsa di esperienze e insegnamenti che arricchiscono il nostro cammino fino a chi non più fisicamente tra noi, ma che continua a essere accanto nei ricordi nel calore che ci ha lasciato.

Un amore, che in tutte le sue dimensioni, supera ogni barriera, non svanisce con il passare degli anni e ci accompagna in ogni momento della nostra vita perché l’amore di un papà dura per sempre. Buona festa del papà dal network LaC.