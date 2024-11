“Mangiar bene per vivere meglio”. Alla Camera di Commercio di Vibo Valentia workshop sulla dieta mediterranea che secondo recenti studi, avrebbe effetti terapeutici anche contro l’alzheimer

VIBO VALENTIA - Pasta, pane, verdure di stagione, pesce azzurro e legumi a volontà. Il tutto condito da olio extra vergine d’oliva. Si basa su questi semplici ingredienti la dieta mediterranea conosciuta in tutto il mondo per le proprietà terapeutiche e salutari che apporta. Ingredienti semplici e prodotti di stagione rendono il menù economico e alla portata di tutti. Sapere poi che la dieta mediterranea, dopo esser stata inserita nel patrimonio dell’Unesco, è anche al centro di una ricerca scientifica che avrebbe provato gli effetti benefici sui pazienti affetti da alzheimer è un motivo in più per seguirla. L’annuncio arriva da Susanna Fusari Imperatori-Ricercatrice dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta” –Milano, che ha sottolineato come sebbene non vi sia una terapia farmacologica per la demenza di Alzheimer, il rischio nelle persone con compromissione cognitiva lieve, può essere ridotto proprio con una dieta di tipo mediterraneo, basata su una riduzione dell’assorbimento di calorie e grassi e su uno stile di vita attivo”. La conferma è arrivata durante un convegno organizzato dalla camera di commercio di Vibo Valentia. Obiettivo dell’ente camerale diretto da Michele Lico, è quello di tutelare i prodotti Made in Vibo, promuovere la dieta mediterranea e incentivate il turismo enogastronomico che potrebbe diventare , essendo il vibonese la patria della dieta mediterranea , il volano di sviluppo del territorio, già conosciuto per le sue bellezze paesaggistiche. La dieta mediterranea – ha affermato Michele Lico - rappresenta un importante brand territoriale, che noi promuoviamo come attrattore turistico ampiamente legato alla cultura e alla storia dei luoghi e a prodotti e imprese espressione di quel settore agroalimentare che, in un periodo di crisi economica, più di tutti ha retto bene e anzi ha migliorato le performance relativamente all’export. E poi, con Expo 2015 ormai prossimo, il tema dell’alimentazione è di grande attualità e noi intendiamo proseguire con attività promozionali aggiungendo nuove iniziative alle tante già messe in atto in questi anni”. E quale migliore promozione di una tavola imbandita di tutto punto e piatti sapientemente preparati dagli alunni dell’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia coadiuvati dall’Associazione Cuochi Vibonesi.