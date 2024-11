L'uomo, colto in flagranza di reato mentre palpeggiava la malcapitata, è stato fermato da un carabiniere fuori servizio

MELITO PORTO SALVO (RC) - Stava effettuando un'operazione ad una postazione bancomat di un istituto di credito. E' stata aggredita da un uomo che le ha messo le mani addosso palpandola ripetutamente. E' avvenuto a Melito Porto salvo. E' stato un carabinieri fuori servizio richiamato dalle urla della giovane donna ad intervenire e a strappare la vittima dalle mani del maniaco che la stava toccando senza alcun ritegno. La ragazza stava prelevando denaro dal suo conto quando è stata affiancata dall'uomo che poi le ha messo le mani addosso. Portato in caserma si è scoperto che l'aggressore è un cittadino rumeno di 41 anni in evidente stato di ebbrezza. L'uomo ha creato problemi ai militari e per questo oltre che per lesioni personali e violenza sessuale è stato denunciato anche per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La donna aggredita è stata trasportata in ospedale dove le sono state riscontrate una contusione ad un'anca e una contusione ad una coscia.