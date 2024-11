La droga scoperta grazie all'utilizzo di un'unità cinofila dei baschi verdi della guardia di finanza

LAMEZIA TERME (CZ) - E’ stato fermato nella stazione ferroviaria di Lamezia Terme dalla guardia di finanza per un normale controllo. E’ stata l’unità cinofila al seguito dei baschi verdi che ha consentito di far scoprire la droga nascosta nel bagaglio. Il viaggiatore aveva un tubetto di gel per capelli pieno di hashish. L'uomo pensava così di eludere i controlli delle forze dell’ordine. Fermato ed identificato, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lamezia Terme. (rc)