Gli assessori del comune di Cosenza Pasquale Sconosciuto e Veronica Buffone sono stati i promotori, nel pomeriggio di ieri, di un gesto carico di significato e tutto proteso verso la solidarietà. In accordo con Pino Citrigno, ex presidente della Film Commission Calabria e del Cosenza Calcio 1914, nonché titolare dell’omonimo e storico cinema della città, hanno permesso ai bambini e ai ragazzi delle case famiglia del territorio la visione gratuita di “Spider-Man: No Way Home”. La proiezione in sala è avvenuta con il più scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia di Covid.

«Voglio ringraziare il sindaco Franz Caruso che, in osservanza alle deleghe del mio assessorato, ha fatto sì che questa importante iniziativa sociale diventasse realtà – ha commentato Pasquale Sconosciuto -. Un plauso, ovviamente, va anche a Pino Citrigno per la disponibilità, l’opera di sanificazione e la messa in sicurezza del cinema e della sala di proiezione». L’idea dà seguito a quella promossa da Edilizia Acrobatica, che fece calare dai balconi di Palazzo dei Bruzi quattro Babbo Natale per la felicità dei più piccini.

Sconosciuto ha quindi motivato la volontà di regalare un pomeriggio differente ai suoi piccoli ospiti. «I bambini e i ragazzi che vengono accolti all’interno di queste strutture provengono da realtà molto difficili e molto spesso hanno vissuto una vita per nulla serena e per nulla a misura di bambino – evidenzia -. Con questa ed altre iniziative già in cantiere per il futuro, siamo intenzionati a portare un cambiamento all’interno della loro vita. Riteniamo che siano un perno fondamentale di questa società e che per traghettarla verso un futuro migliore ci sia bisogno del loro contributo. Vederli felici oggi è stato davvero molto bello»