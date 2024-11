Di questo parleremo nel corso della puntata odierna del programma condotto da Pietro Comito e Rosaria Giovannone in onda a partire dalle 14.30 su LaC

Dove vanno gli aeroporti calabresi tra crisi di sistema, indagini della magistratura e piani milionari ? Sono questi i quesiti al centro della puntata di oggi de “I fatti in diretta” in onda a partire dalle 14.30 su LaC.



Ospiti in studio Giuseppe Raffa, presidente della Provincia di Reggio Calabria, e l’ex presidente della Commissione regionale di Vigilanza, l’avvocato Aurelio Chizzoniti. Antagonisti storici nel dibattito intorno alla Sogas, la società che gestisce lo scalo dello Stretto oggi in liquidazione, si confronteranno in studio con Pietro Comito e Rosaria Giovannone.



Sempre sul futuro dell’aeroporto reggino, andrà poi in onda un reportage con interviste ai sindacalisti e ai consiglieri regionali Seby Romeo (Pd) e Alessandro Nicolò (FI). L’inchiesta odierna si allarga anche sulla situazione degli altri scali, quello di Crotone che rischia la stessa brutta fine di Reggio Calabria, e quello di Lamezia Terme dove invece i numeri sono in crescita e ci si prepara a varare un progetto per una nuova aerostazione, come spiega in una intervista il presidente Massimo Colosimo.

Alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it