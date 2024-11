Questo il tema della puntata odierna della trasmissione, in onda su LaC, canale 19 del digitale terrestre, alle 14.30

La trasmissione, nella puntata odierna, si occuperà della brutale aggressione a scopo estorsivo subita dal presidente della Cna di Vibo Valentia Giovanni Cugliari, la cui immediata denuncia - così come la stessa organizzazione invita a fare in certe circostanze - ha portato all'arresto dei responsabili.



Oltre Cugliari, ospiti in studio Giovanni Barberio, dell'Unione italiana ciechi ed ipovedenti, che da tempo lamenta le gravi difficoltà nelle quali il terzo settore e, in particolare, della sua associazione, e Caterina Forelli, dell'esecutivo regionale Avis, l'associazione che assicura circa il 70% di sangue indispensabile alle trasfusioni nei nostri ospedali.



"I fatti in diretta" racconterà anche l'esperienza di Libera e, in particolare, della Cooperativa Terre Joniche, che produce e dà lavoro attraverso il riutilizzo di un terreno confiscato al clan Arena di Isola Capo Rizzuto, e la recente iniziativa promossa dall'Admo a Gioia Tauro per incentivare la donazione di midollo osseo.

L'inviato Agostino Pantano sarà invece a Catanzaro Lido, al Lido Valentino Beach Club, che - gestito dalla cooperativa sociale Zarapoti - costituisce una delle rare strutture ricettive del Mezzogiorno realizzate completamente a misura di disabile.

Alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it