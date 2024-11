Di morti sul lavoro si occuperà la puntata odierna della trasmissione in onda su LaC a partire dalle 14.30 su LaC

Una strage silenziosa, una mattanza che continua e che non fa più notizia. Di morti sul lavoro si occuperà oggi la trasmissione I fatti in diretta, in onda su LaC, canale 19, dalle 14.30 alle 16.00. La trasmissione partirà dalla fiaccolata che si è svolta nei giorni scorsi a Dasà, in ricordo di Domenico Fatiga, l'operaio deceduto sul lavoro, i cui organi sono stati donati per volontà dei suoi familiari.

Si passeranno in rassegna i dati, con riferimento in particolare alle condizioni del Sud, dove l'indice di mortalità degli incidenti sul lavoro tocca il 28%, con quasi dieci punti in più rispetto alla media italiana.

Ospiti in studio di Pietro Comito e Rosaria Giovannone Stefano Taverna, consulente per la sicurezza di diverse aziende, Vitaliano Cesari, imprenditore che opera appunto nel settore della sicurezza sul lavoro, e Biagio Dimasi, presidente del Comitato di sorveglianza Inail della provincia di Reggio Calabria.