Nella puntata odierna si propone un viaggio nella Calabria dei call center anch’essa lacerata dalla mancata regolamentazione del sistema degli appalti. Appuntamento alle 14.30, canale 19

“Call center, quale futuro?”, è il titolo della puntata odierna de “I fatti in diretta” che propone un viaggio nella Calabria dei call center anch’essa lacerata dalla mancata regolamentazione del sistema degli appalti.

Ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, Daniele Carchidi, segretario generale Slc Cgil Calabria; Alberto Ligato, coordinatore regionale settore call center Slc Calabria e Saverio Ranieri, coordinatore provinciale Slc Catanzaro.

I sindacalisti spiegheranno la crisi in essere nel settore, che perdura oramai da otto anni, e presenteranno alcune proposte risolutive dell’annoso problema.

L’inviato Agostino Pantano sarà collegato da Rende con i lavoratori di Yope, Almaviva e Comdata, tre aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni. L’appuntamento con “I fatti in diretta” è come al solito a partire dalle 14.30 (in replica alle 22.30), sul canale 19.