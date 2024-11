Grazie al contrinuto di diversi ospiti presenti in studio e in collegamento proveremo a rispondere a questa domanda nella trasmissione odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. A partire dalle 14.30 su LaC

“Che 2017 sarà?”: proveremo a chiederlo nella trasmissione “I Fatti in diretta” di oggi ad alcune figure impegnate nella vita pubblica calabrese, con una originale appendice che avrà gli astri come protagonisti.



Ospiti in studio di Pietro Comito e Rosaria Giovannone saranno la ricercatrice Sabrina Garofalo, il presidente del Consiglio accademico dell’Unical Domenico Tulino e “la voce” di Radio Onda Verde, Nanni Naselli. Ciascuno con la propria competenza specifica, nel filo diretto con i calabresi tramite telefonate e profili social tenterà di rispondere sulla radiografia dei mali storici della regione, cercando di avanzare proposte e suggerimenti che tengano conto delle ultime tendenze che si registrano.

Il problema del dissesto idrogeologico a Caulonia e un’ampia intervista al segretario nazionale della Cisal, Franco Cavallaro, diventeranno lo stimolo per un dibattito in studio cui parteciperà – tramite un collegamento via skype – anche Raffaele Rio, presidente dell’Istituto di studi statistici Demoskopika.

L’inviato Agostino Pantano sarà in collegamento da Catanzaro con il Mago Hellas, che infine proporrà un oroscopo della Calabria rispondendo alle domande più salienti sulla vita sociale della nostra regione.

L’appuntamento con la prima puntata dell’anno de I fatti indDiretta è per le 14.30 su LaC (canale 19) e in replica alle 22.30. Anche in streaming su www.lactv.it