È il tema della puntata de “I fatti in diretta” che andrà in onda oggi, giovedì 25 agosto, alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre

La trasmissione condotta da Pietro Comito partirà dal "caso San Ferdinando" e dal canale dei liquami tossici posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria assieme ad un'azienda attiva nel Porto di Gioia Tauro della quale è stato denunciato il titolare. Si farà il punto sulle operazioni di bonifica, sulle esigenze di controllo del territorio e di tutela ambientale. In collegamento diretto da San Ferdinando il giornalista Agostino Pantano assieme ai componenti del Comitato 7 Agosto.

Il caso San Ferdinando, d'altronde, non è che l'ultima emergenza ambientale, in ordine temporale, che si è registrata lungo la costa tirrenica calabrese. Anche di questo si dibatterà in studio assieme all'assessore regionale all'Ambiente Antonella Rizzo, all'ex assessore regionale all'Ambiente nonché scienziato dell'Ispra e del Cnr, con l'europarlamentare Laura Ferrara e con la biologa dell'Arpacal Angela Maria Diano.