Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Alle 14.30 su LaC

Dove va la Chiesa calabrese e come si attrezza per inverare la “Pastorale per gli ultimi” voluta da Papa Francesco. È questo l’approfondimento proposto nella trasmissione di oggi de “I Fatti in Diretta”, in onda su LaC alle 14.30 e in replica alle 21.00. Ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone saranno don Enzo Gabrieli, direttore di “Parola di vita” settimanale della diocesi Cosenza-Bisignano e delegato regionale della Federazione italiana dei settimanali cattolici, e il giornalista Enzo Varone, storico e saggista, studioso del misticismo di Natuzza Evolo.



Il viaggio affrontato nella puntata, inoltre, descriverà la Chiesa calabrese anche per l’impegno del suo laicato in una regione dove aumenta il disagio e la povertà.



L’inviato Agostino Pantano sarà collegato dal “Centro Casa di Nazareth” di Vibo Valentia, dove don Gaetano Currà accompagnerà i telespettatori alla scoperta di una struttura benefica in cui la carità si intreccia alla multiculturalità. Nell’anteprima del programma offrirà la sua testimonianza Marco Ozimo, presidente dell’associazione calabresi del Veneto che, in un collegamento telefonico, esporrà il suo punto di vista sui nuovi bisogni e sulle nuove prospettive dei corregionali sparsi per il mondo.

Un altro focus della puntata sarà sul caso delle “mura greche di Vibo Valentia”, le storiche vestigia che la Sovrintendenza ha fatto coprire per consentire il completamento di alcuni lavori pubblici in una zona sottoposta a vincolo archeologico, suscitando un vespaio di polemiche e la pronta reazione di un Comitato civico che si batte contro l’insabbiamento.

L’appuntamento è alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre, o in streaming sul sito www.lactv.it