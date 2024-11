Politiche agricole e salvaguardia dell'ambiente: queste alcune delle tematiche che affronteremo nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. A partire dalle 14.30 su LaC

Si apre con una buona notizia il 2017, almeno per ciò che attiene al settore agricolo, visto che numerose primarie associazioni ambientaliste italiane continuano a proporre l'impegno messo in atto dalla Calabria contro gli erbicidi a base di glifosato come esempio positivo per le altre regioni. Anche di questo si parlerà nell'odierna puntata de "I fatti in diretta", in onda alle 14.30 su LaC, canale 19, ed in replica alle 22.30. Titolata "Cibi sicuri, la Calabria migliora", affronterà questioni legate alle politiche agricole e alla salvaguardia dell'ambiente.



Ospiti in studio di Pietro Comito e Rosaria Giovannone saranno Carmelo Salvino (dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Ornella Manferoce (delegata per la provincia di Reggio Calabria dell'associazione Medici per l'Ambiente) e Salvino Moro (presidente regionale dell'Aiab, ovvero dell'associazione che raggruppa gli imprenditori che si occupano di agricoltura biologica). Verrà proposto un reportage dell'inviato Agostino Pantano che inquadra la vicenda relativa la messa al bando del glifosato, sostanza altamente cancerogena, che la Calabria per prima in Italia ha deciso di ostacolare in tutti i modi licenziando una delibera di giunta che esclude la molecola dai disciplinari della agricoltura integrata.

A fronte di un ampio sostegno che la giunta regionale sta registrando da parte di una coalizione formata da ben 45 associazioni, in Calabria non mancano i distinguo e gli scontri nel mondo agricolo.