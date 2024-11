Il punto di vista e le storie di chi spera e lotta per una società senza violenza e discriminazioni: a questo sarà dedicata la puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Alle 14.30 su LaC

“Donne oltre l’8 marzo”, è il titolo della puntata di oggi de “I fatti in diretta” ovviamente dedicata alla ricorrenza della festa, ma proponendo il punto di vista e le storie di chi in occasione della celebrazione spera e lotta per una società senza violenza e discriminazioni.

Ospiti in studio del direttore Pietro Comito e Rosaria Giovannone saranno Vincenzo Chindamo, il fratello di Maria, l’imprenditrice di Laureana di Borrello di cui non si hanno più notizie dal maggio scorso e la cui scomparsa potrebbe essere la conseguenza di una vendetta, l’avvocato Stefania Figliuzzi, presidente del Centro antiviolenza “Attivamente” di Catanzaro e Alberto Polito operatore della sezione di Reggio Calabria dell’associazione di cooperazione internazionale “Mèdecins du Monde” che illustrerà i progetti di assistenza alle donne straniere vittime di tratta.

Nella trasmissione spazio anche alle esperienze di donne impegnate nell’arte, con una intervista alla pittrice Daniela Labate, e nel mondo del lavoro con un reportage sulla cooperativa “Sole mai” formata da persone disagiate che si sono riscattate grazie alla “sartoria sociale” messa su col supporto di alcuni volontari.

In collegamento skype daranno il loro contributo Matilde Lanzino, la mamma di Roberta, la ragazza cosentina vittima di femminicidio nel 1989 e promotrice assieme al marito Franco della fondazione a lei dedicata, e l’avvocato Paola Carbone, una dei legali di Angela Battaglia la studentessa di Bianco gravemente ferita dal suo ex, e costituita parte civile nel processo che è alle battute finali.

L’inviato Agostino Pantano sarà infine a Reggio Calabria, in collegamento con le organizzatrici dello “sciopero internazionale delle donne”, una mobilitazione che in Calabria vede impegnate anche le piazze di Cosenza e Catanzaro.

Appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it