La puntata odierna della trasmissione accenderà i riflettori su una problematica che crea disagio alle famiglie e chiama in causa storiche responsabilità di un sistema pubblico che nella regione spesso è anche fonte di spreco. Alle 14.30 su LaC

“Emergenza casa: la Calabria che soffre”, è il titolo della puntata di oggi de i fatti in diretta (canale 19 di LaC, ore 14.30, in streaming su www.lactv.it), che accenderà i riflettori su una problematica che crea disagio alle famiglie e chiama in causa storiche responsabilità di un sistema pubblico che nella regione spesso è anche fonte di spreco.



La gestione delle Aterp, le aziende provinciali nel cui sterminato patrimonio sono ricomprese quelle che un tempo si chiamavano “case popolari”, verrà analizzata dagli ospiti in studio: Antonio Spataro, segretario regionale del Sunia, il sindacato nazionale degli inquilini, e Mimmo Gianturco responsabile politico regionale di Casa Pound. Nella trasmissione condotta dal direttore Pietro comito e Rosaria Giovannone, inoltre, verranno proposti una serie di casi molto scottanti di famiglie che, mentre ingaggiano battaglie legali contro la burocrazia, fanno i conti con appartamenti pericolanti e case fatiscenti.



Situazioni di pericolo e rabbia, quotidiano malessere e sfiducia nelle istituzioni, che verranno espresse anche nel racconto di un caso limite grazie ad un collegamento in trasmissione da Serra San Bruno: l’inviato Agostino Pantano descriverà l’amara vicenda della famiglia Spatula, stretta nell’incomunicabilità dell’Aterp e del Comune.

Appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it