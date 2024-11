Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone in onda alle 14.30 su LaC

La fuga dei cervelli da una regione che non dà prospettive. Emigrazione, quindi. Ma anche immigrazione: quella delle politiche d'accoglienza che funzionano, ma anche quella malgestita che provoca tensioni e disagi, tanto tra coloro i quali fuggono da guerre e fame e giungono in Calabria, tanto tra la cittadinanza. Sono i temi dei quali si occuperà oggi la trasmissione "I fatti in diretta", in onda su LaC, canale 19 del digitale terrestre.

Dal tema "Emigrazione e immigrazione", sarà attivato un collegamento con Archi, il quartiere di Reggio teatro di una dura protesta all'indirizzo della comunità di minori non accompagnati ospitata nell'ex facoltà di Giurisprudenza. In studio - ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, il professor Vincenzo Falcone, già dirigente regionale, sottosegretario alla Presidenza della Regione e grande esperto di Politiche comunitarie, e Claudio Cordova, direttore de Il Dispaccio, la cui ferma presa di posizione sui recenti fatti di Archi e, ancor prima, i cui servizi relativi alle indagini "Reghion", "Fata Morgana" e "Mammasantittima", sono stati oggetto di una violenta sequela di cyber-minacce e cyber-insulti sui social.

Nel corso della trasmissione, verrà anche lanciato un reportage che spiega le origini e il successo del "modello Riace", quindi, schede, statistiche e, in collegamento esterno, il sindaco di Palizzi Walter Scerbo, Nino Mallamaci (autore della lettera alla figlia emigrante che ha avuto grande impatto nel web) e, da Padova, l'Associazione Calabresi Veneto.