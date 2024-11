La puntata odierna accenderà i riflettori sul referendum del 26 marzo con cui i cittadini di 5 paesi decideranno il destino dei propri enti. A partire dalle 14.30 su LaC

“Fusione dei Comuni, la Presila al voto”, è questo il titolo della puntata di oggi de I fatti in diretta (14.30, canale 19) che accenderà i riflettori sul referendum del 26 marzo con cui i cittadini di 5 paesi decideranno il destino dei propri enti. Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace e Trenta, infatti, hanno scelto di andare oltre il modello del consorzio fra amministrazioni, per la cosiddetta unione dei servizi, e dal 2012 ad oggi hanno lavorato – tra raccolte firme e votazioni dei consigli comunali – per fondere i Municipi e far nascere un'unica cittadina.

Ospiti in studio del direttore Pietro Comito e di Rosaria Giovannone saranno Francesco Carlo Arnone e Luca Covelli, in rappresentanza del movimento “Presila unita” – l’organismo democratico e popolare che ha organizzato una mobilitazione permanente – mentre, a dimostrazione del fatto che il sogno della fusione è dei cittadini e della politica, nella trasmissione l’inviato Agostino Pantano si collegherà da Casole Bruzio con i sindaci.

