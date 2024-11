L'ultimo libro del procuratore capo di Catanzaro e del docente e scrittore calabrese, ritenuti tra i massimi esperti della storia e delle dinamiche delle mafie, presentato nel corso della trasmissione in onda su LaC

“Padrini e padroni”, di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. L'ultimo libro del procuratore capo di Catanzaro e del docente e scrittore calabrese, ritenuti tra i massimi esperti al mondo della storia e delle dinamiche delle mafie, presentato nel corso della trasmissione “I fatti in diretta”, in onda su LaC, canale 19 del digitale terrestre.

Il procuratore Gratteri è stato ospite di Pietro Comito e Rosaria Giovannone in studio, assieme agli studenti del Liceo scientifico e dell'Istituto professionale di Filadelfia. Il professor Nicaso sarà in collegamento dall'Ispesp di Reggio Calabria.

“Padrini e padroni”, edito da Mondadori nella collana “Strade blu” e uscito in libreria lo scorso 18 ottobre ricostruisce il percorso della 'ndrangheta dal post unità d'Italia fino ai giorni nostri e spiega come oggi sia diventata "classe dirigente". Va indietro nel tempo, fino al 1869, quando a Reggio, per la prima volta, furono annullate le elezioni amministrative per le evidenti condizionamenti di stampo ndranghetista. Ma questo è solo il primo di una lunga serie di casi simili, che hanno interessato non solo la Calabria ma l’intera Penisola. Un libro che attraversa lo spazio e il tempo, fino agli esisti delle ultime inchieste antimafia che hanno svelato un nuovo connubio mafio-massonico.