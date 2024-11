I tagli lineari che i governi di ogni colore politico effettuano di anno in anno nel comparto, nonché la situazione di prolungata precarietà che incombe nel Corpo dei Vigili del Fuoco. Di questo discuteremo nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Alle 14.30 su LaC

“I diritti di chi lavora nel comparto sicurezza”, è questo il tema trattato nella puntata di oggi de “I fatti in diretta”. Ospiti del direttore Pietro Comito e di Rosaria Giovannone saranno i sindacalisti dell’Usb Giancarlo Silipo e Pino Laurenzana, rispettivamente segretario regionale e provinciale di Crotone dei lavoratori del settore Vigili del Fuoco, e Franco Caso segretario provinciale di Vibo Valentia del Siulp, la sigla sindacale che tutela gli operatori della Polizia.

I tagli lineari che i governi di ogni colore politico effettuano di anno in anno nel comparto, nonché la situazione di prolungata precarietà che incombe nel Corpo dei Vigili del Fuoco – con la cosiddetta “Risoluzione Fiano” che ancora non ha prodotto gli effetti sperati – sono gli argomenti principali di una puntata che accenderà nuovamente i riflettori sul diritto alla sicurezza che hanno i cittadini e sui diritti, spesso negati, che hanno quanti operano per proteggere gli italiani.

L’appuntamento è a partire dalle 14.30 sul canale 19 di LaC (in replica alle 23.30) e in diretta streaming su www.lactv.it