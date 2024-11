Nel corso della trasmissione, in onda su LaC canale 19 dalle 14.30, saranno lanciati reportage relativi alle condizioni in cui versa la viabilità calabrese

“Infrastrutture e sviluppo”. Questo il tema della puntata odierna de I fatti in diretta, in onda alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre, ed in replica questa sera alle 22.30. Ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, l’assessore regionale Francesco Russo; Merco Ghionna, subcomissario al Comune di Amantea, Giuseppe Aieta, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Campanella; Enzo Bruno, presidente della Provincia di Catanzaro e presidente dell’Unione delle province italiane in Calabria. L’inviato Agostino Pantano sarà ad Amantea dove racconterà la storia del porto insabbiato.

Nel corso della trasmissione saranno poi lanciati i reportage relativi alle condizioni in cui versa la viabilità tra alcuni centri della Piana di Gioia Tauro, come Drosi, dove su tre strade di accesso al paese due sono chiuse da sette anni, e le Preserre vibonesi, dove i cittadini continuano a fare i conti con gravissimi pericoli alla pubblica incolumità.