Questo il tema della puntata odierna della trasmissione, in onda alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre

Di infrastrutture - Dall'A3 al porto di Gioia Tauro, passando per le strade statali e le scuole, si occuperà la puntata odierna de I fatti in diretta, in onda alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre.

L'anteprima della trasmissione sarà dedicata alla bufera giudiziaria su Calabria Verde. Per dibattere invece sul tema oggetto della puntata, saranno in studio il segretario regionale della Fillea Cgil Luigi Veraldi, il presidente di Anci Piccoli Comuni Michele Drosi e Luciano Gagliardi dell'associazione "Compresi gli ultimi", protagonista di una dettagliata denuncia alle autorità inquirenti sull'assenza dei requisiti di sicurezza di numerosi edifici scolastici.

La redazione del programma proporrà anche due esclusive: l'intervista al capocompartimento Anas Vincenzo Marzi e le immagini e le interviste realizzate immediatamente dopo il clamoroso incidente verificatosi lunedì scorso sull'A3 quando un masso staccatosi dal cavalcavia all'uscita Lamezia dell'A3 ha travolto un'auto e ferito la donna che era al volante.