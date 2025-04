Se non è un collaudo poco ci manca. È prevista per la prossima settimana un'altra fondamentale tappa nell'evoluzione nel sistema di trasporto di Catanzaro. Sulla nuovissima linea ferrata del capoluogo di regione, durante la mattinata del 30 aprile, si terrà la prima corsa sperimentale della Metropolitana.

Sul percorso pianeggiante che dal quartiere Sala porta alla frazione marina una vettura già in funzione sulla tratta Catanzaro Centro- Soveria Mannelli scenderà a valle tramite cremagliera per procedere al collaudo delle rotaie.

Si tratta di un altro step verso l'entrata in funzione della rivoluzione del trasporto locale mai dovutamente utilizzato dai cittadini sia a causa dello sviluppo eterogeneo delle strade ma anche per un'atavica riluttanza ai mezzi pubblici, sempre pochi e regolarmente in ritardo.

Nuova mentalità

Con la metro si innesta una nuova mentalità, che potrà coniugare tecnologia, sicurezza e velocità ma anche una strategia di incentivi come il biglietto integrato, magari con parcheggio come per la funicolare. Il sistema ferroviario denominato Pendolo consentirà corse in sequenza dal centro della città in via Milano fino a Lido, con la fondamentale bretella che da Sala condurrà alle fermate di Policlinico, Regione e stazione FS di Germaneto e viceversa.

Policlinico, UMG e Cittadella più vicini

Una risorsa insperata per lavoratori, studenti e pazienti che ogni giorno raggiungono con le auto Policlinico, Università e Cittadella regionale e poi rientrano nei vari quartieri cittadini.

Una curiosità: alla guida della corsa di collaudo potrebbe esserci un veterano delle ferrovie della Calabria che taglierà il traguardo della pensione con un ultimo incarico intriso di grande importanza.