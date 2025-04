L’indagine è scattata in seguito all’arresto in flagranza di un uomo trovato in possesso di ingenti quantitativi di marijuana, hashish e cocaina. Diverse le intimidazioni per scoraggiare la collaborazione con le forze dell’ordine

Una vasta operazione antidroga ha colpito la rete dello spaccio attiva nel territorio di San Giovanni in Fiore e nel resto della provincia di Cosenza. I Carabinieri della Compagnia di Cosenza, coordinati dalla Procura di Cosenza, hanno eseguito 30 misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, su richiesta del pubblico ministero Giuseppe Cozzolino.

L’indagine è nata in seguito all’arresto in flagranza di un uomo trovato in possesso di ingenti quantitativi di marijuana, hashish e cocaina. Un sequestro che ha acceso i riflettori su una presunta rete strutturata di pusher, con base proprio a San Giovanni in Fiore.

San Giovanni in Fiore snodo del traffico di stupefacenti

Secondo quanto accertato dagli investigatori, San Giovanni in Fiore avrebbe avuto un ruolo chiave come snodo nel canale di rifornimento e spaccio di cocaina, eroina, hashish e marijuana. Le indagini – supportate da intercettazioni telefoniche e ambientali, videosorveglianza e perquisizioni – hanno documentato decine di episodi di cessione, anche in comuni limitrofi, in un contesto dove veniva utilizzato un linguaggio criptico per riferirsi a dosi, prezzi e tipologie di sostanza.

Intimidazioni durante le indagini

Durante la fase investigativa non sono mancati episodi di intimidazione: alcuni testimoni hanno riferito pressioni, anche attraverso i social network, finalizzate a scoraggiare la collaborazione con le forze dell’ordine. Le condotte sono state segnalate in particolare tra gli interrogatori preventivi e l’applicazione delle misure cautelari.

Droga a San Giovanni in Fiore, le misure cautelari

Custodia cautelare in carcere per:

Carmine Talarico

Mario Di Cataldo

Antonio Durante

Arresti domiciliari per:

Francesco Leonardo Barberio

Marianna Bitonti

Saverio Audia

Salvatore Barberio

Giacomo Greco

Giulio Pagliaminuta

Salvatore Pasquino

Antonio Passalacqua

Pasquale Spadafora

Giovanni Succurro

Bernardo Foglia

Antonio Reale

Divieto di dimora a San Giovanni in Fiore per:

Salvatore Laratta

Rosario Bonasso

Pasquale Olivito

Renè Spadafora

Giuseppe Bilal Demirtas

Davide Frid

Andrea Iaquinta

Rebecca Peluso

Francesco Tiano

Dario Urso

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per:

Francesco Loria

Antonio Iaquinta

Maria Scarcelli

Christian Caputo

Alessandro Passalacqua