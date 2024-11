Nel corso della puntata si parlerà delle ricerche avanzate dal Cnr-Nanotec di Rende: dal biosensore per la diagnosi precoce del tumore, allo srotolamento dei papiri di Ercolano, sino alla colla delle cozze che potrebbe sostituire i punti di sutura. Appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19

“La Calabria della ricerca”, è il titolo della puntata di oggi de I fatti in diretta. In un Paese, il nostro, in cui i finanziamenti nell’ambito della ricerca scarseggiano e molte risorse qualificate abbandonano la propria terra, si riescono a mantenere standard di qualità e quantità elevati.

Conosceremo le diverse ricerche avanzate dal Cnr-Nanotec di Rende: dal biosensore per la diagnosi precoce del tumore, allo srotolamento dei papiri di Ercolano, sino alla colla delle cozze che potrebbe sostituire i punti di sutura. Ospiti di Pietro Comito e di Rosaria Giovannone, Roberto Bartolino, Professore ordinario di fisica applicata, Michele Giocondo, direttore del Cnr Nanotec di Rende e Salvatore Benvenuto, chef.

Antonio Cerasa, ricercatore del Cnr di Catanzaro, in un contributo video illustrerà i risultati di una ricerca che ha come protagonisti gli chef. Pare che abbiano una capacità superiore di programmare velocemente le azioni mentali. In collegamento Skype, Bruno Rizzuti, ricercatore del Cnr-Nanotec di Rende, membro del team internazionale della ricerca per lo sviluppo di nuovi farmaci da utilizzare contro il tumore al pancreas. Appuntamento alle ore 14.30 su LaC, canale 19.