E' il tema della nuova puntata che andrà in onda domani, 24 agosto, alle 14.30, su LaC, canale 19 del digitale terrestre

Nel corso della trasmissione, che si aprirà con un approfondimento del giornalista e scrittore Antonio Nicaso (in collegamento diretto dal Canada) sull'evoluzione della 'ndrangheta fino alle ultime dirompenti inchieste giudiziarie, interverrà anche l'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia Franco Forgione.

Nel corso della puntata si realizzerà un focus su Lamezia Terme, dopo l'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso e nei giorni in cui non si è ancora assopita l'eco per il taglio della scorta (sospeso dal Tar) all'imprenditore antiracket Rocco Mangiardi.

Ospiti in studio la senatrice Doris Lo Moro, presidente della Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni agli amministratori locali, il giornalista del Quotidiano del Sud Pasqualino Rettura e don Giacomo Panizza, sacerdote in prima linea per la difesa degli ultimi e simbolo di resistenza civile nel cuore di Lamezia Terme. Nel corso della trasmissione servizi, ricostruzioni, schede e interviste. E linee aperte al contributo dei telespettatori.