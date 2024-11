Sarà dedicata alle elezioni provinciali della provincia vibonese la puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Ospiti in studio, collegamenti e approfondimenti. A partire dalle 14.30 su LaC

Sarà dedicata alle elezioni provinciali di Vibo Valentia la puntata di oggi de I Fatti in Diretta, che prevede anche un collegamento dal seggio allestito nella sala consiliare dell’ente.



La trasmissione dal titolo “La Provincia di Vibo al voto”, condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone racconterà a che punto siamo con l’applicazione della riforma Del Rio, in una amministrazione che patisce anche gli effetti del dissesto finanziario dichiarato nel 2013, stimolando un dibattito che allarga la riflessione anche al destino di un’altra provincia calabrese che deve trasformarsi in “Area Vasta”, Crotone. Ospiti in studio saranno Cesare Pelaia, Segretario generale della Provincia di Vibo, e Raffaele Mammoliti, sindacalista della Cgil e nuovo segretario della Camera del Lavoro di Catanzaro.



Per seguire da vicino le operazioni di voto, l’inviato Agostino Pantano sarà collegato in diretta dal seggio e descriverà la particolarità di una consultazione in cui non votano i cittadini ma gli stessi amministratori dei 50 comuni vibonesi.



Ne I fatti in Diretta, sul canale 19 a partire dalle 14.30 e in replica alle 23.00, testimonianze, commenti a caldo e impressioni sulle 3 liste presentate, sui 30 candidati e sugli accordi politici che ispirano gli schieramenti e che sono alla base del futuro Consiglio ai cui componenti il presidente Andrea Niglia assegnerà le deleghe.