Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. A partire dalle 14.30 su LaC

Il processo alla Regione e al Governo. La pax, mantenuta per una lunga fase nel solco della concertazione, che s'interrompe in un autunno tiepido che conduce a un inverno caldo. Saranno i temi della puntata odierna de "I fatti in diretta".

Ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Angelo Sposato, Paolo Tramonti e Santo Biondo, con i quali si farà il punto - in particolare - sull'attuazione del programma politico del presidente Oliverio e dell'assessore Federica Roccisano in materia di lavoro e sugli effetti del job's act in Calabria.



Appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it