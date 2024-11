Le storie speciali di sportivi calabresi che affrontano il loro impegno con motivazioni che vanno al di là dell’agonismo. Ne parleremo oggi alle 14.30 su LaC

“Le doppie sfide nello sport” è il titolo della puntata di oggi de I Fatti in diretta (canale 19, ore 14.30), con una galleria del tutto particolare di sportivi calabresi che affrontano il loro impegno con motivazioni che vanno al di là dell’agonismo.

Ospiti in studio del direttore Pietro Comito e di Rosaria Giovannone, infatti, l’atleta paraolimpica Anna Barbaro, il biker Luigi Bevacqua e Jaime Gonzalez, presidente della prima squadra calabrese di cricket. Per tanti aspetti significative le loro testimonianze, che arrivano alla vigilia di importanti prove sportive ed umane a cui si stanno preparando da mesi.

La reggina Barbaro, atleta non vedente e componente della nazionale italiana di Paratriathlon (nuoto-atletica-ciclismo), è prossima alla partecipazione ai campionati mondiali e per questo ha lanciato – tramite il sistema del crowdfounding, la raccolta fondi sulla rete internet – una campagna di sostegno alla sua nuova avventura sportiva, per cui si allena nei giorni in cui prepara pure i suoi esami universitari, dopo la laurea già conseguita in Ingegneria. Il catanzarese Bevacqua, detentore del record mondiale di scalata in alta quota, in queste settimane è alle prese con le tappe di avvicinamento a “Himalaya Highway-2017”, la gara annuale di mountain bike in luoghi estremi che si terrà a luglio. Il dirigente sportivo italo-spagnolo, infine, descriverà il suo sogno per la promozione nella nostra regione del cricket, uno sport atipico in Italia, la cui pratica lui stesso incentiva – da ex crickettista - anche grazie al suo impegno come consigliere comunale di Sant’Agata del Bianco.



