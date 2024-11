Questo il titolo della puntata odierna, in onda alle 14.30 su LaC. Si parlerà delle recenti inchieste del programma di Mediaset sui paesi calabresi che potrebbero essere diventati negli anni siti per lo smaltimento illecito di rifiuti radioattivi

“Le Iene e la Calabria radioattiva”. E' questo il titolo della puntata di oggi de I fatti in Diretta che va in onda alle 14.30 sul canale 19 e in streaming sul sito di LaCtv. Come al solito ricco di spunti il programma, che si muove a partire dalle recenti inchieste del programma di Mediaset sui paesi calabresi che potrebbero essere diventati negli anni siti per lo smaltimento illecito di rifiuti radioattivi. Ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone saranno Pantaleone Procopio, sindaco di Montauro, e il giornalista di Gazzetta del Sud Francesco Ranieri.

Il dibattito in studio, sviluppato a partire da un reportage realizzato dalla redazione de I fatti in Diretta sulla spiaggia di Calalunga – “visitata” due volte in pochi giorni dalla “Iena” Giulio Golia – offrirà l’occasione per approfondire il punto di vista delle istituzioni comunali e dei cittadini a proposito dei sospetti che hanno portato la Procura di Catanzaro ad aprire un’indagine. L’inviato Agostino Pantano, collegato in diretta dal municipio di Africo, descriverà l’analoga situazione di allarme che si vive da anni nella cittadina della Locride, discutendone con gli attivisti dell’associazione “Articolo 32” e i nuovi amministratori eletti nella consultazione del 13 novembre.

Come sempre molto ricco di spunti il canale social della trasmissione, con la possibilità per il pubblico di interagire attraverso Twitter o le telefonate da casa. La trasmissione, che continua ad essere il programma-ammiraglia del giornalismo di inchiesta di LaC, verrà riproposta in replica alle 22.30.