Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito, in onda oggi su LaC, canale 19 del digitale terrestre

Un ospedale da tempo in affanno, sul quale le ispezioni del Nas dei carabinieri hanno esito inclemente. La Procura di Cosenza intransigente davanti alle inadeguatezze strutturali e funzionali. "Le ombre dell'Annunziata" è il tema della puntata odierna de "I fatti in diretta", in onda questo pomeriggio, alle 14.30, su LaC, canale 19 del digitale terrestre.

Ospiti in studio Sergio Abbonante, di Anaao Assomed Calabria, Luigi Zicarelli, segretario Anaao per l'Azienda ospedaliera di Cosenza, e Fabio Melia, giornalista di Gazzetta del Sud. Nel corso della puntata, l'intervista al procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo, che unitamente al procuratore aggiunto Marisa Manzini coordina l'inchiesta avviata sull'Annunziata.

In collegamento da Roma, invece, il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi, col quale si farà il punto su quanto avvenuto nei giorni scorsi a Vibo Valentia, dove una scossa di terremoto di modesta entità ha scatenato il panico mettendo a nudo l'inadeguatezza di questo Comune (e simbolicamente degli altri non ancora dotati di Piani di protezione civile) di affrontare eventuali situazioni d'emergenza come quelle che hanno funestato di distruzione e morte il Centro Italia.

A partire dalle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it