Di lavoro - dalle proteste dei percettori di ammortizzatori in deroga fino alle truffe perpetrate nei confronti di quanti sono alla disperata ricerca di un'occupazione - si occuperà la trasmissione odierna de "I fatti in diretta", in onda alle 14.30 su LaC, canale 19.

Nell'anteprima della trasmissione, "I fatti in diretta" aprirà una finestra sul matrimonio show di Nicotera e sulle indagini su un caso finito sulle principali cronache italiane.

Ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone l'avvocato giuslavorista Francesco Mobilio, il segretario di Rifondazione comunista per la provincia di Cosenza Francesco Saccomanno e il segretario regionale dell'Unione sindacale di base Antonio Iritano.