E' il tema della puntata della trasmissione di LaC condotta da Pietro Comito in onda oggi alle 14.30, che tornerà a occuparsi della distruzione delle coste calabresi e dell'inquinamento del mare

Nel corso della puntata in onda oggi su LaC alle 14.30, in continuità con quella dedicata a San Ferdinando e al canale dei veleni sul quale resta altissima l'attenzione di cittadini e istituzioni, ci si concentrerà su altre aree del Tirreno.

In collegamento da San Nicola Arcella (Cosenza), Italia Nostra e altre associazioni dell'Alto Tirreno Cosentino, che da tempo denunciano gravi situazioni di distruzione del paesaggio e dell'ecosistema. Inoltre si parlerà dell'estate nera di Nicotera, dove commercianti e pescatori hanno messo in atto eclatanti proteste. Ospiti in studio l'economista Matteo Olivieri, il biologo marino Silvio Greco, la giornalista del Quotidiano del Sud Enza Dell'Acqua e l'ingegnere ambientalista Antonio D'Agostino.

Oggi alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it