“La tendopoli nella bufera”, è il titolo della puntata di oggi de “I fatti in diretta” che propone un viaggio nella Calabria dilaniata dal maltempo di questi giorni, a partire dal campo di San Ferdinando dove alloggiano migliaia di migranti in condizioni disumane.

Ospiti in studio della trasmissione saranno i sindaci di Rosarno e San Ferdinando, Giuseppe Idà e Andrea Tripodi, che spiegheranno il tipo di intervento messo in atto per l’emergenza di questi giorni e illustreranno il significato di alcune recenti novità frutto delle decisioni assunte dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura. Pietro Comito e Rosaria Giovannone, inoltre, si collegheranno via Skype con Giulia Anita Bari, coordinatrice di Medici per i Diritti Umani, l’associazione che con un recente dossier ha sollevato nuovamente il caso dei ritardi nella costruzione della nuova tendopoli e del fallimento delle politiche abitative che la Prefettura si era formalmente impegnata a varare nel febbraio scorso.

L’inviato Agostino Pantano, che sarà collegato da Tropea, focalizzerà invece l’attenzione sugli effetti della calamità naturale di questi giorni, i danni alle strutture turistiche e all’agricoltura. L’appuntamento con “I fatti in diretta” è come al solito a partire dalle 14.30 (in replica alle 22.30), sul canale 19.