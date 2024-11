È questo il titolo della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone in onda su LaC a partire dalle 14.30

“Piano rifiuti, vera rivoluzione o solo un manifesto?” Questo il tema della nuova puntata de “I fatti in diretta”. Partiremo da un reportage che riguarda la mancata raccolta di rifiuti nella tendopoli di San Ferdinando e le conseguenze sulle tariffe pagate dal Comune. Il servizio tenta di spiegare se e come la regione può aiutare effettivamente gli enti ad aumentare la loro raccolta differenziata. Una situazione particolare che però si può allargare al resto della Calabria.

Il dibattito in studio, offrirà l’occasione per approfondire la bozza di piano regionale dei rifiuti attorno alla quale esistono parecchie dichiarazioni, rilasciate recentemente. Il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, ha più volte parlato di “rifiuti zero”, quindi superamento delle discariche e chiusura del termovalorizzatore di Gioia Tauro.

Ospiti in studio saranno Antonella Rizzo, assessore regionale all’Ambiente, l’ing. Alessandro Vescio, funzionario del consorzio Comieco, Domenico Cristofaro, imprenditore della green economy, fondatore dell’azienda Ecoplan.

L’inviato Agostino Pantano si collegherà dal comune di Casole Bruzio, con il sindaco Salvatore Iazzolino.

Nel corso della puntata in collegamento skype ci saranno Francesco Falcone, presidente di Legambiente Calabria, e Italo Romano, comitato ambientale presilano. Come sempre molto ricco di spunti il canale social della trasmissione, con la possibilità per il pubblico di interagire attraverso Twitter o le telefonate da casa.

Alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it