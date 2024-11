Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Dal Porto l’inviato Agostino Pantano interverrà assieme ai lavoratori e a diversi rappresentanti istituzionali e politici. A partire dalle 14.30 su LaC

I licenziamenti programmati al porto di Gioia Tauro e la crisi di prospettiva del primo terminal container italiano, sono gli argomenti centrali della puntata di oggi de “I Fatti In Diretta”.

All’indomani della riunione romana in cui è stato confermato l’alto numero di lavoratori in esubero, discuteranno in studio con Pietro Comito e Rosaria Giovannone, il sindaco di Gioia Tauro Giuseppe Pedà – che chiede da tempo la revoca della concessione all’azienda Mct e la nazionalizzazione del porto – l’economista Domenico Marino, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e analista tra i più ferrati della lunga decrescita dell’infrastruttura calabrese, nonché Gualtiero Tarantino imprenditore della logistica, componente del comitato portuale e delegato “settore porti” di Assindustria.

In collegamento dal porto l’inviato Agostino Pantano interverrà assieme ai lavoratori e a diversi rappresentanti istituzionali e politici del territorio. L’appuntamento è per oggi con I Fatti In Diretta, ore 14.30, canale 19, e in replica al 23.00.