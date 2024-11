Strade dissestate a causa del recente maltempo e nascita della Città metropolitana: parleremo anche di questo nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. A partire dalle 14.30 su LaC

“Quelle strade impercorribili” è il titolo della puntata di oggi de “I fatti in diretta”, dedicata quindi ad alcune situazioni di dissesto provocate dal recente maltempo e non solo. Nella trasmissione si parlerà inoltre dell’avvento del nuovo ente che sostituisce la Provincia di Reggio Calabria, La Città Metropolitana, anche con specifico riguardo alla situazione di alcune arterie stradali da tempo malmesse.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, dopo aver assegnato le deleghe ai consiglieri che lo affiancheranno nella gestione politica, ha rappresentato la necessità di una ricontrattazione con la Regione per completare il disegno di sussidarietà avviato, chiedendo quindi completa autonomia funzionale anche su altri settori.

Anche di questo parleranno gli ospiti in studio: Antonino Castorina, consigliere delegato alla Viabilità e ai Lavori Pubblici, e Francesco Siclari, presidente provinciale dell’Ance, i costruttori che aderiscono a Confindustria. La trasmissione condotta dal direttore Pietro Comito e da Rosaria Giovannone, inoltre, proporrà alcuni casi limite di disservizi stradali – come quelli di Drosi e Vazzano - e, intorno a questi, si tenterà di spiegare se esistano o meno le risorse per venire incontro alla domanda di efficienza che rivolgono i cittadini.

L’inviato Agostino Pantano sarà collegato da Caulonia, cittadina della Locride che continua a patire le conseguenze dei danni post alluvione. Riflettori accesi, questa volta, sulla protesta di un gruppo di famiglie che abitano in via Dei Carafa, le cui case sono state dichiarate inagibili. Appuntamento quindi alle 14.30 sul canale 19 di LaC, in diretta streaming sul sito www.lactv.it e in replica questa sera alle 22.30.