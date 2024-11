La trasmissione, in onda su LaC dalle 14.30, affronta nuovamente un viaggio nella sanità malata, indagando questa volta il sistema delle prenotazioni nelle strutture pubbliche e in quelle convenzionate

“Sanità, l’odissea delle liste d’attesa”, è il tema della puntata di oggi de I Fatti in Diretta che andrà in onda alle 14.30 (e in replica alle 23.00) sul canale 19 di LaC tv. La trasmissione affronta nuovamente un viaggio nella sanità malata, indagando questa volta il sistema delle prenotazioni nelle strutture pubbliche e in quelle convenzionate, che troppo spesso diventa l’amara radiografia di una regione che investe poche risorse per adeguare le apparecchiature e continua ad avere organici sottodimensionati rispetto alle esigenze.

Ospiti in studio di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, saranno il segretario regionale del sindacato Sul-Pi, Giuseppe Gentile, e il neo eletto segretario regionale di Italia dei valori, il medico catanzarese Domenico Iaconantonio. Saranno impegnati in una disamina a 360°, in cui non verrà trascurato il quadro politico di una Regione che vive continue fibrillazioni dovute al rapporto conflittuale tra il governatore Mario Oliverio e l’Ufficio del commissario per il Piano di rientro. Gli ospiti, essendo anche due tecnici, illustreranno inoltre le loro proposte per uscire da una crisi che continua ad assegnare alla Calabria la maglia nera in fatto di emigrazione sanitaria.

L’inviato Agostino Pantano sarà collegato da Borgia con Graziella Palaia, una ragazza affetta da una malattia rara ancora non diagnosticata che illustrerà le denunce che ha fatto contro i centri di prenotazione. Sempre riguardo alla farraginosità delle liste d’attesa, in uno dei servizi che andranno in onda verrà raccontata la disavventura di una donna di Cittanova a cui è stata prenotata una visita per il marito…solo tre anni dopo la sua scomparsa.