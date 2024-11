E' il tema della puntata odierna della trasmissione LaC condotta da Pietro Comito, dalle 14.30

"Terroni". In esilio, deportati o esclusi. E' un anno scolastico che parte all'insegna delle tensioni provocate dalla riforma varata dal governo Renzi. Di questo si occuperà la trasmissione "I fatti in diretta" in onda alle 14.30 su LaC, canale 19. Ospiti in studio l'avvocato e insegnante Gianfranca Bevilacqua, che ha curato gli esposti contro il giornalista dell'Unità Fabrizio Rondolino, Il Foglio, Libero e Anp e si batte da tempo per il rispetto dei diritti degli insegnanti da parte dei dirigenti scolastici; Bianca Laura Granato, docente del liceo "Siciliani" di Catanzaro e coordinatrice del comitato "Per la scuola della Repubblica"; Antonio Tindiglia, segretario regionale della Unams Gilda.

In collegamento dall'ex provveditorato di Reggio Calabria gli insegnanti in Graduatoria ad esaurimento (i cosiddetti Gae) ed esclusi dall'assegnazione, costretti ad affrontare il concorso per poi non passarlo.

Da Roma interverrà il senatore Fabrizio Bocchino, vicepresidente della Commissione permanente Istruzione pubblica.

In collegamento da oltre lo Stretto, ancora, il professor Salvo Amato, che coordina un nutrito gruppo di colleghi in Gae. Quindi l'intervento di Luca Cangemi, responsabile del comparto Istruzione del Partito comunista italiano.