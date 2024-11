E' il tema della puntata odierna della trasmissione LaC condotta da Pietro Comito, dalle 14.30

"Se questa è salute". Ecco il tema della nuova puntata de "I fatti in diretta", in onda oggi alle 14:30 su LaC, canale 19. Ospiti di Pietro Comito, affiancato da Rosaria Giovannone, il segretario regionale di Cittadinanzattiva Felice Lentidoro, il presidente regionale del Tribunale per i diritti del malato Antonio Currado e il giornalista Francesco Ciampa.

In collegamento diretto da Catanzaro il presidente di Demoskopika Raffaele Rio. La trasmissione aprirà anche una finestra sul centro Ace di Reggio Calabria, ambulatorio di medicina solidale unico nel Mezzogiorno.

L'inviato Agostino Pantano sarà invece ad Amantea, tappa conclusiva del tour calabrese dei delegati della Commissione parlamentare sulle ecomafie, che alle 15.30 prenderanno parte alle celebrazioni in memoria del capitano Natale De Grazia, morto in circostanze misteriose e sospette mentre indagava sulle navi dei veleni affondate al largo della costa calabrese.