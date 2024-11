A partire dalle 12.15 in diretta su LaC lo speciale dedicato alla corsa rosa. A condurre Pietro Comito. Da Mileto in collegamento Alessio Bompasso

La 100edizione della corsa organizzata dalla Gazzetta dello Sport torna nella nostra regione. La carovana è sbarcata a Reggio Calabria da dove è partita la sesta tappa. Lunga 217 chilometri, sarà sostanzialmente pianeggiante, con alcune asperità nella prima parte e un arrivo abbastanza duro in cima allo strappo delle Terme Luigiane. E proprio al Giro d’Italia è dedicato lo speciale de “I fatti in diretta” che andrà in onda su LaC.

Due i traguardi volanti a Mileto e a Vibo Valentia. E proprio da Mileto sarà collegato in diretta il nostro Alessio Bompasso. Nella città normanna lo “Sporting Club”, inoltre, presieduto dall’uomo del Giro D’Italia in Calabria, Mimmo Bulzomì, consegnerà diversi riconoscimenti per il contributo e la passione verso il ciclismo. Tra i premiati anche LaC.