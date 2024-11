L’A3 mai conclusa, la Ss 106 che continua a mietere vittime, la viabilità al collasso: questi i temi della puntata della trasmissione condotta da Pietro Comito che andrà in onda oggi alle 14.30 su LaC

L'A3 mai finita in attesa di essere inaugurata. La Ss 106 che continua a registrare morti ed incidenti. La viabilità interna sempre più critica. La cultura del trasporto pubblico locale che non decolla. Saranno questi i temi della puntata de I fatti in diretta in onda oggi alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre.

Ospiti di Pietro Comito, affiancato in studio da Rosaria Giovannone, Fabio Pugliese, presidente dell'associazione "Basta vittime sulla 106", il sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro, e il presidente dell'associazione "Amici del Lupo" Letterio De Domenico. In collegamento diretto dall'aeroporto di Lamezia Terme l'inviato Agostino Pantano assieme all'assessore regionale ai Trasporti Roberto Musmanno. E ancora schede, servizi, interviste, le telefonate e i messaggi del pubblico.

Oggi, 8 settembre, alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it