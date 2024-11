Occhiuto ha donato all'attore un particolare paio di gemelli per lui e gli orecchini ‘il Fiore di San Giovanni in Fiore’ per la moglie

L’omaggio della Calabria al noto attore Richard Gere. La Regione gli ha donato due gioielli realizzati ad hoc dagli Orafi Spadafora: un particolare paio di gemelli per lui e gli orecchini ‘il Fiore di San Giovanni in Fiore’ per la moglie. Il tutto nel corso di una cerimonia nella Cittadella regionale, con l’orafo Giuseppe Spadafora che illustrato al celebre attore il senso e il significato dei gioielli ispirati alle opere di Gioacchino da Fiore. Richard Gere, è ospite del Magna Graecia Film Festival. Spadafora ha tenuto a informare del particolare sforzo creativo delle maestranze degli orafi silani che hanno lavorato duramente negli ultimi giorni per realizzare due gioielli di particolare valore e di speciale significato.

Nel frattempo è giunta conferma ufficiale che gli orafi Spadafora anche per quest'anno sono stati chiamati a realizzare i premi Starlight Awards 2022 per la mostra del Cinema di Venezia. Le loro creazioni in questa importante kermesse internazionale sono per l’arte orafa calabrese un motivo di grande orgoglio.