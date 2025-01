VIDEO | L’Istituto tecnico economico lancia un percorso innovativo unico in Calabria che unisce istruzione tecnica, collaborazioni aziendali e specializzazione post-diploma a partire dall’anno scolastico 2025/26

“Amministrazione, Finanza e Marketing” con curvatura “Management sportivo” è il nuovo percorso formativo sperimentale presentato nella sede dell’Istituto Tecnico Economico “Galilei” di Vibo Valentia e che dall’anno scolastico 2025/2026 permetterà agli studenti di conseguire un diploma in quattro anni (con la stessa valenza di quello quinquennale) tramite una formazione altamente qualificata e che guarda ai manager sportivi di domani.

«Abbiamo pensato di rispondere alle esigenze del territorio, contribuendo alla creazione di un tecnico che possa occuparsi della gestione delle società sportive, per andare incontro alle esigenze dello studente che ama lo sport e che vuole fare dello sport anche il proprio lavoro in una prospettiva futura» ha commentato la dirigente scolastica del “Galilei” Maria Gramendola, sottolineando come il punto di forza di questo percorso sperimentale consista nella «rete che abbiamo costituito con l’ITS Academy, le società sportive, le aziende e tutti i soggetti partners».

La società sportiva della Tonno Callipo, il CONI, il Comitato Paralimpico, Confindustria tra gli attori impegnati in una sinergia che fa del progetto presentato dalla scuola vibonese un unicum in Calabria e tra le prime realtà di questo tipo in Italia. Ad arricchire l’offerta formativa la collaborazione con l’ITS Cadmo che permette una specializzazione post diploma.

