I rifugiati Ucraini e la Calabria: l’esempio di chi opera, le parole di chi promette. Questo il tema della puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Francesca Lagoteta in onda a partire dalle 13 su LaC. Ospiti: Giacomo Perrotta, sindaco di Scalea; Angelo Serio, referente “Punto luce Scalea”. In collegamento da Roma, Oles Horodetskyy presidente Associazione ucraini in Italia e in diretta dall’Ucraina Giusy Criscuolo, report di guerra.

Nella seconda parte dell'informazione live di LaC, a Dopo la notizia, spazio invece alla lotta all’amianto con un focus sulle prospettive. Appuntamento al termine del tg, alle ore 14:30. Ospite del direttore Piepaolo Cambereri, Giuseppe Infusini - presidente Ona, Osservatorio nazionale amianto- Cosenza. L'appuntamento è a partire dalle ore 13 su LaC Tv, canale 19 del Ddt, su LaC Sat, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. Le puntate saranno poi disponibile anche su LaC Play.