Otto operatori della Polizia municipale a turno saranno assegnati ai comuni delle zone colpite dal sisma dello scorso 24 agosto

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mario Occhiuto, ha approvato l'atto di indirizzo in virtù del quale otto operatori della Polizia municipale, a turno, saranno assegnati per un mese ai comuni delle zone colpite dal sisma del 24 agosto scorso, a supporto delle attività post terremoto, legate in particolare alla gestione delle ordinanze edilizie e alle attività ad esse collegate.

Già nelle scorse settimane si era data informazione della disponibilità dell'Amministrazione comunale a fronte dell'invito porto in tal senso dall'Anci. Con l'atto di Giunta si dà il via libera ad otto operatori che si recheranno, sulla base di quanto esplicitamente richiesto dal coordinamento Anci, nel Comune di Acquasanta Terme.

L'amministrazione comunale di Cosenza dà dunque seguito alla propria azione di solidarietà in favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto scorso, iniziata con l'invio di un contributo economico al Comune di Amatrice, tra i più colpiti dal sisma, e mettendo ora a disposizione la propria struttura organizzativa per supportare la continuità dell'azione azione amministrativa a garanzia dei servizi essenziali.