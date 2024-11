L’Italia consolida il proprio primato qualità con 291 prodotti alimentari italiani tutelati dall'Unione. Rimarcati i premi ottenuti dall’olio calabrese in concorsi nazionali e internazionali

Via libera della Commissione europea per l’ottenimento dell’Igp per uno dei maggiori prodotti calabresi. E’ stata approvata la domanda di registrazione nell'elenco delle indicazioni geografiche protette (Igp) dell'"Olio di Calabria".

L'extravergine d'oliva "ottenuto da olive coltivate nella regione Calabria nel sud Italia", si legge in una nota della Commissione europea, "negli ultimi anni ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali".

Con l'Olio di Calabria Igp salgono a 291 i prodotti alimentari italiani tutelati dall'Ue come parte del "Door", il registro che contiene oltre 1.380 specialità gastronomiche Dop, Igp e Stg.