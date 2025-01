Italo Palermo e Simona Tripodi, sempre pronti a cogliere l’attimo, hanno avuto la fortuna di intervistare nella nostra suite aeroportuale per una chiacchierata casuale, due viaggiatori di passaggio, Donato e Marika, una coppia che ha trovato l'amore tra le note musicali.

Il 2025 è arrivato, e con esso non solo tante novità astrologiche, ma anche un incontro speciale che ha aggiunto una melodia unica al nostro inizio d’anno. Nella nostra suite aeroportuale, Donato e Marika, una coppia che ha deciso di trascorrere insieme il Capodanno in Calabria, e che ci ha raccontato la loro storia d’amore e i sogni per il futuro (rivedi qui l’intera puntata).

Donato, chitarrista di professione e con una passione per la musica che gli scorre nelle vene, ha condiviso con noi il suo entusiasmo per un 2025 ricco di cambiamenti. Insieme a Marika, che arriva da Verona, hanno trovato un legame speciale grazie alla musica. «La musica è dove ci incontriamo», ha detto Donato con un sorriso. Ma non è tutto: anche il loro rapporto ha una storia che si intreccia tra le note e i sogni di un futuro insieme.

Marika, che è stata attratta dalla bellezza della Calabria e dal calore delle sue persone, ha parlato della sua esperienza con grande affetto. «Mi sono innamorata non solo della bellezza dei luoghi, del blu del mare che ti entra dentro, ma anche della cordialità e dell’ospitalità della gente», ha raccontato. E non possiamo dimenticare il tocco magico della musica che li unisce, con Donato che ha rivelato di suonare anche il pianoforte, oltre alla sua amata chitarra.

Un nuovo inizio per corpo e mente

Il secondo giorno del 2025 è arrivato con i suoi misteri zodiacali e un'energia frizzante. Si è dato il via all'anno con un sorriso, raccontando anche dell'oroscopo 2025 esplorando le previsioni astrali di un anno che si preannuncia ricco di cambiamenti e opportunità. Se è vero che il 2025 ci offre tante possibilità di rinnovamento e crescita, è altrettanto vero che ogni segno zodiacale avrà bisogno di nuove energie per affrontare le sfide che lo attendono. E quale modo migliore per iniziare l'anno se non pure con una dieta dimagrante? Non si tratta solo di perdere peso, ma di fare scelte più consapevoli, di ascoltare il proprio corpo e prendersi cura della propria salute. Che si tratti di un’alimentazione più equilibrata, di un programma di allenamento o di un nuovo stile di vita, i buoni propositi per l’anno che inizia si intrecciano con la volontà di sentirsi meglio, di essere in forma e pronti a cogliere tutte le opportunità che ci si presenteranno.