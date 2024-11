Rosetta Raffa

È la mamma di Carol, la bimba di Zungri che per andare in gita ha superato mille ostacoli. Ha lottato affinché la scuola trovasse un bus attrezzato per la carrozzina della figlia, tra scaricabarile e situazioni kafkiane in cui la colpa è di tutti e quindi di nessuno. La Calabria troppe volte è questa, ma ogni tanto troviamo degli eroi civili che non ce ne fanno vergognare troppo.