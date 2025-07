L’avvocato Vincenzo Fedele è un professionista calabrese di riconosciuta eccellenza a livello nazionale nel settore del banking e finance. Ha fondato una struttura che attualmente conta oltre 50 professionisti, tra cui otto sock coordinando direttamente un team di ben 38 persone operanti nel settore bancario per seguire le realtà più significative attive sul territorio italiano. Per tali ragioni, e in considerazione di tutte le operazioni svolte nell'anno oggetto di premiazione, Fedele è stato riconosciuto e confermato come Avvocato dell’Anno dopo una selezione fatta da esperti del settore, tenendo conto di severi parametri di riferimento. Il prestigioso riconoscimento gli è stato consegnato a Napoli, nel Chiostro di Santa Chiara.

Fedele inizia la propria attività nel novembre 2004 a seguito dell’iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma e da marzo 2014 al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Paola.

Sin da subito matura non solo esperienze accademiche come Tutor presso la facoltà di giurisprudenza Luiss “Guido Carli” ma anche competenze in ambito associativo con ruoli di responsabile nel Centro di Ricerche CE.S.D.E..

Lo studio legale dell’avvocato Vincenzo Fedele ha una prima sede a Roma nel 2005 per poi estendersi nel suo paese di origine a Paola e successivamente a Milano e Verona. Nonostante i successi professionali ad altissimi livelli, l’avvocato Fedele non ha mai voluto lasciare la Calabria.

Le aziende che si avvalgono della collaborazione dello studio legale sono tutte Società di capitale nonché Consorzi e Cooperative con numerosi dipendenti, anche oltre 600 e con elevati fatturati. Non solo, ma la collaborazione è anche con Enti pubblici territoriali, Consorzi pubblici ed a volte anche con incarichi commissariali.

Lo studio ha maturato, altresì, abilità nella gestione delle risorse umane incidendo nelle scelte strategiche aziendali nonché nella pianificazione dei budget per le attività da svolgere favorendo la riorganizzazione di siti produttivi anche in crisi.

L’avvocato Fedele è già stato premiato con il titolo di “Avvocato dell’anno nel settore Banca e Finanza” il 14 luglio 2022 a Roma in occasione dei Legalcommunity Italia Awards 2022, evento durante il quale sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze del mercato legale italiano che nel corso dell’anno si sono distinte maggiormente per reputazione ed attività.

Nell’aprile 2025 è stato nominato consulente giuridico dall’Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, assicurativo e finanziario istituita presso il Senato della Repubblica.

Lo Studio Legale, ad oggi, conta circa 50 unità, di cui 11 LoanManager, dislocati tra le sedi di Roma, Milano, Verona, Paola (CS) e Pontedera (PI). Attualmente vanta un portafoglio totale di gestione GBV di oltre 8 mld.